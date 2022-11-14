В Твери девушку обокрали в кафе

В полиции подозреваемая созналась в краже. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Твери 21-летняя жительница неудачно посидела в кафе - у нее украли кошелек с 8000 рублей.

Девушка обратилась в полицию. Она рассказала, что ненадолго отлучилась от своего столика, оставив там портмоне, а когда вернулась, кошелька не нашла.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже может быть причастна одна из посетительниц того кафе - местная жительница 1987 года рождения. Она была доставлена в отдел полиции, где и созналась в содеянном. Часть похищенных денег изъята.

- В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», - сообщила пресс-служба УМВД России по Тверской области.