В Твери девушку обокрали в кафе

В полиции подозреваемая созналась в краже.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Твери 21-летняя жительница неудачно посидела в кафе - у нее украли кошелек с 8000 рублей.
Девушка обратилась в полицию. Она рассказала, что ненадолго отлучилась от своего столика, оставив там портмоне, а когда вернулась, кошелька не нашла.
Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже может быть причастна одна из посетительниц того кафе - местная жительница 1987 года рождения. Она была доставлена в отдел полиции, где и созналась в содеянном. Часть похищенных денег изъята.
- В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», - сообщила пресс-служба УМВД России по Тверской области.