В Тверской области в аварии с фурой и КАМАЗом погиб человек

Фура врезалась в КАМАЗ, ее водитель погиб на месте. Фото: УГИБДД по Тверской области.

На 123 км федеральной трассе М-10 в Конаковском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Подробности сообщило областное УГИБДД.

Водитель большегруза марки "Мерседес" врезался в КАМАЗ.

66-летний водитель отечественного грузовика ехал по левой полосе, проводя помывку светоотражающих элементов дорожной инфраструктуры. Он был трезв.

Водитель фуры погиб. Его документы пока не найдены.

Из-за аварии временно остановлено движение на автотрассе в сторону Санкт-Петерубрга, ждут грейдер.