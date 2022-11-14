В Тверской области в аварии с фурой и КАМАЗом погиб человек

Фура врезалась в КАМАЗ, ее водитель погиб на месте. Фото: УГИБДД по Тверской области.
На 123 км федеральной трассе М-10 в Конаковском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Подробности сообщило областное УГИБДД.
Водитель большегруза марки "Мерседес" врезался в КАМАЗ.
66-летний водитель отечественного грузовика ехал по левой полосе, проводя помывку светоотражающих элементов дорожной инфраструктуры. Он был трезв.
Водитель фуры погиб. Его документы пока не найдены.
Из-за аварии временно остановлено движение на автотрассе в сторону Санкт-Петерубрга, ждут грейдер.
Снимок с другого ракурса. Фото: УГИБДД по Тверской области