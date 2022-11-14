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НовостиПроисшествия14 ноября 2022 16:32

В Тверской области в аварии с фурой и КАМАЗом погиб человек

ДТП произошло на трассе М-10
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Фура врезалась в КАМАЗ, ее водитель погиб на месте. Фото: УГИБДД по Тверской области.

Фура врезалась в КАМАЗ, ее водитель погиб на месте. Фото: УГИБДД по Тверской области.

На 123 км федеральной трассе М-10 в Конаковском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Подробности сообщило областное УГИБДД.

Водитель большегруза марки "Мерседес" врезался в КАМАЗ.

66-летний водитель отечественного грузовика ехал по левой полосе, проводя помывку светоотражающих элементов дорожной инфраструктуры. Он был трезв.

Водитель фуры погиб. Его документы пока не найдены.

Из-за аварии временно остановлено движение на автотрассе в сторону Санкт-Петерубрга, ждут грейдер.

Снимок с другого ракурса. Фото: УГИБДД по Тверской области

Снимок с другого ракурса. Фото: УГИБДД по Тверской области