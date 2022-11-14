В Твери обучали нейросеть поиску китов и помогали «Марусе» различать голоса

Участники хакатона в Твери решали разные задачи на основе методов и технологий искусственного интеллекта. Фото: ПТО

В мультимедийном парке «Россия – моя история» в Твери состоялся четвертый окружной хакатона «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». Это один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Поясним. Хакатон - это форум для разработчиков программного обеспечения, во время которого специалисты сообща решают какую-либо проблему на время.

В итоге две команды из Верхневолжья вошли в число лучших в Центральном федеральном округе.

В рамках соревнования участники решали разные задачи на основе методов и технологий искусственного интеллекта: обучали нейросеть поиску индивидуальных особей гренландского кита, определяли доходность предпринимателей, переводили тексты на язык SQL, помогали голосовому помощнику «Маруся» различать голоса.

- В итоге команда «TKW», представляющая Тверской колледж имени А.Н. Коняева, заняла третье место в кейсе «Определение доходности ИП через кластеризацию». Команда «ВВК» Вышневолоцкого колледжа вошла в ТОП-5 кейса «Маруся не отвечает на реплики из телевизора», - сообщила пресс-служба областного правительства.

Организаторами проекта выступили Министерство экономического развития РФ совместно с АНО «Тверской вектор», а также Минцифры Тверской области.