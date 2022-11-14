Без забора площадь стала выглядеть гораздо презентабельнее. Фото: Виктория ТУШКОВА

У Спасо-Преображенского собора в Твери убрали забор, который с начала строительства храма ограждал территорию, но совсем не украшал Соборную площадь.

Напомним, возрождение собора, разрушенного в 1935 году, началось в 2014-м. Практически всё время с тех пор пространство вокруг строящегося храма было огорожено металлическим забором с пластиковым баннером.

Сейчас, когда вокруг собора благоустроили территорию, забор убрали, площадь стала просторнее и в целом гораздо презентабельнее.

Брусчатка у подножия собора. Фото: Виктория ТУШКОВА

У подножия храма уложили брусчатку. Рядом установили несколько лавочек, которые придутся кстати уставшим туристам и верующим. Дизайн лавочек немного странный, но выполнены они добротно, из гранита и дерева. Вот только на ребре одной из кто-то уже отколол внушительный кусок камня.

Гранитные лавочки. Фото: Виктория ТУШКОВА

Напомним, в минувшем октябре у собора началось строительство колокольни.