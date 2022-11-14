В Тверской области в трех городах благоустроены объекты-победители всероссийского конкурса

В Калязине благоустроили спуск на набережную. Фото: ПТО

В Тверской области завершено благоустройство трех объектов-победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Это общественные пространства в Бежецке, Калязине и Нелидово.

Данный конкурс организован в 2018 году по поручению Президента РФ и реализуется в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

В Бежецке преображен городской сад, в Нелидове благоустроена площадь Ленина и улица Горького, в Калязине – набережная реки Волга и спуск к знаменитой колокольне в воде.

Продолжается реализация еще пяти проектов-победителей конкурса в городах Вышний Волочек, Ржев, Кимры, Кашин и Удомля.

По итогам конкурса этого года федеральную поддержку на реализацию проектов в 2023-2024 годах получат Старица, Лихославль, Весьегонск и Красный Холм.

В регионе также завершается работы по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». На сегодняшний день благоустроены 19 дворов и 67 общественных территорий. Еще четыре объекта (в Кимрах, Максатихе, Твери и Торопце) находятся в завершающей стадии.

Кроме того, в Тверской области по поручению губернатора Игоря Рудени установлены все предусмотренные к вводу в этом году 20 детских игровых площадок.

В 2023 году заявлено благоустройство 15 дворов и 75 общественных пространств. Областные субсидии выделены 38 округам и районам области.