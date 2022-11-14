В трех городах Тверской области создали комфортную городскую среду

Набережная в Калязине похорошела. Фото: ПТО

В Тверской области за федеральные деньги завершено благоустройство трех объектов-победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Это общественные пространства в Калязине, Бежецке и Нелидово. Сейчас ведется приёмка объектов.

В Нелидово благоустроили площадь Ленина и улицу Горького, в Бежецке – городской сад, в Калязине – набережную реки Волга и спуск к колокольне Николаевского Собора.

Продолжается реализация еще пяти проектов-победителей конкурса в городах Вышний Волочек, Ржев, Кимры, Кашин и Удомля.

По итогам конкурса этого года федеральную поддержку на реализацию проектов в 2023-2024 годах получат Старица, Лихославль, Весьегонск и Красный Холм. В Старице заявлена ревитализация Комсомольского сквера. В Лихославле планируется провести благоустройство Привокзальной площади и части Привокзального переулка до сквера Победы. В Весьегонске обновят часть Приморского парка, а в Красном Холме – центральную площадь у Дома народного творчества.