Объявлены победители 55-го фестиваля любительских фильмов «Земля Тверская»

Участники-победители фестиваля и жюри. Фото: ПТО

В Твери, в Доме народного творчества, прошел 55-ый открытый областной фестиваль любительских фильмов «Земля Тверская». Свои киноработы представили видеостудии и авторы из 11 городов и районов Верхневолжья, а также гости из Москвы, Ленинградской области, Республики Коми, Пермского края.

Это был сам по себе юбилейный фестиваль, да ещё и в юбилейный, 60-ый по счету, для тверского кинолюбительского движения год. Сейчас в нашем регионе насчитывается более 90 киновидеостудий.

В конкурсном показе фестиваля участвовали игровые, документальные фильмы, репортажи с места событий, мультфильмы, музыкальные клипы. Работы участников оценивало профессиональное жюри.

В итоге лучшим игровым фильмом признали картину «Однажды» студии Тверского суворовского военного училища. Она же получила Гран-при фестиваля.

Наших суворовцев также наградили трижды. Их картина «Жизнь» стала лучшим фильмом на патриотическую тему. А победителями в номинации "Документальный фильм" были признаны воспитанники 3 роты 4 взвода Тверского суворовского училища с картиной «Ледовое побоище. Загадки для потомков».

В номинации «Лучший фильм на тему народного творчества» победа присуждена картине «Троицкие гуляния» Олега Копосова - представителю социально-культурного молодёжного центра Торжка.

Лучшим фильмом на тему «Экология» стала работа «Берегите Землю» коллектива мультипликационной студии Удомельской средней школы №1 им А.С.Попова.

За лучшую сценарную работу отмечена детская телестудия «Метроном» из Вышнего Волочка с фильмом «Путешествие в лето» ("КП"-Тверь" недавно писала об этой телестудии и ее руководителе Юрии Кокорине).

Народная детская кино-видеостудия «Калинка» из Кашина одержала победу с фильмом «Добрых рук мастер», который посвящён человеку труда.

Жители Тверской области стали победителями ещё в ряде номинаций. Отмечены работы представителей Кулицкого культурно-досугового центра Калининского района, ДК «Затверецкий» (Тверь), видеостудии средней школы №17 (Тверь), Медновской санаторной школы-интерната, народной киностудия «Орнамент» из Калязина.