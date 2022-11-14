В перинатальный центр Твери закупили оборудование экспертного класса для обнаружения онкологии

Новое оборудование уже у медиков. Фото: ПТО

В областной перинатальный центр имени Бакуниной в Твери закупили современное медицинское оборудование для проведения молекулярно-цитогенетических исследований. Закупка была на деньги регионального бюджета, об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Сумма закупки не называется, но сообщается функционал оборудования: оно позволит расширить спектр проводимых исследований.

«В ноябре в Тверской области в тестовом режиме в рамках закупки новой техники началось проведение молекулярно-цитогенетических исследований в онкологии. Они направлены на определение мутационного статуса злокачественных опухолей, что позволит врачу-специалисту определить эффективное лечение конкретного пациента,» - сообщают в пресс-службе областного правительства.

В настоящее время Минздрав региона ведет работу совместно с областным онкологическим диспансером по определению логистики доставки биообразцов.

Кроме того, сообщается, что новое оборудование позволит делать уникальные исследования на базе перинатального центра. Это постнатальное кариотипирование супружеских пар (при бесплодии, наличии в семье ребенка с хромосомной патологией и в прочих случаях), пренатальное и постнатальное FISH-тестирование по таким синдромам, как Ди-Джорджи, Альцгеймера, Прадера-Вилли и другим. Благодаря новым исследованиям можно будет проводить пренатальное определение пола будущего ребенка, генетические исследования при пороках развития плода и др.