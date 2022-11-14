В Твери возникли сложности с оплатой проезда через приложение "Волга"

С оплатой проезда приложением могут быть проблемы. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери наблюдаются сбои в работе транспортного приложения "Волга". Как сообщили читатели "КП"-Тверь", 14 ноября приложение не определяло местоположение и не давало оплатить проезд - при попытке это сделать возникала ошибка. Приложение извещало о "внутренней ошибке сервера".

Напомним, оплатить проезд в автобусах Транспорта Верхневолжья также можно с помощью бесконтактной банковской карты или наличными - у водителя. В "Транспорте Верхневолжья" в ближайшее время обещали дать комментарий относительно сложившейся ситуации.