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НовостиОбщество14 ноября 2022 10:06

В Твери возникли сложности с оплатой проезда через приложение "Волга"

Приложение не определяет местоположение и не проводит оплату
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
С оплатой проезда приложением могут быть проблемы.

С оплатой проезда приложением могут быть проблемы.

Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери наблюдаются сбои в работе транспортного приложения "Волга". Как сообщили читатели "КП"-Тверь", 14 ноября приложение не определяло местоположение и не давало оплатить проезд - при попытке это сделать возникала ошибка. Приложение извещало о "внутренней ошибке сервера".

Напомним, оплатить проезд в автобусах Транспорта Верхневолжья также можно с помощью бесконтактной банковской карты или наличными - у водителя. В "Транспорте Верхневолжья" в ближайшее время обещали дать комментарий относительно сложившейся ситуации.

Ошибка в приложении.

Ошибка в приложении.