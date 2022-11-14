В Тверской области ночью скорый поезд насмерть сбил мужчину

Житель Вышневолоцкого района попал под скорый поезд «Москва - Санкт-Петербург». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области поезд насмерть сбил 43-летнего мужчину. Авария произошла в ночь на 14 ноября, в 01:32. Мужчина, житель Вышневолоцкого района, попал под скорый поезд сообщением «Москва - Санкт-Петербург» на 333-м километре Октябрьской железной дороги (перегон «Академическая - Бушевец»).

По информации пресс-службы Линейного отдела МВД на станции Тверь, мужчина переходил железнодорожные пути перед приближающимся поездом. Для предотвращения наезда на человека машинист подавался звуковой сигнал, применил экстренное торможение. Однако наезд предотвратить не удалось.

По данному факту проводится проверка.

- Железная дорога - зона повышенной опасности! - напоминают транспортные полицейские. - Несоблюдение правил поведения на объектах железнодорожного транспорта в большинстве случаев приводит к трагическим последствиям!