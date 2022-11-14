На новогодние украшения Заволжского и Московского районов Твери потратят почти 900 тысяч рублей

Новогоднюю Тверь украсят несколько новых светодиодных конструкций. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

На новогодние украшения власти Заволжского района Твери выделили 705 тысяч рублей, на украшения для Московского района выделено 154 тысячи рублей. Лоты опубликованы на сайте Госзакупок. В основном украсят эти районы светодиодными конструкциями и гирляндами. Отменять новогоднее украшение города, а на такие шаги в связи со сложившейся внешнеполитической ситуацией пошли в некоторых других регионах, тверские власти не стали.

В Московском районе установят праздничные ёлки в Химинституте, у ДК «Синтетик», у ДЦ «Мир». Празднично подсветят памятник Чернобыльцам на Смоленском переулке, там заработает светодиодный фонтан.

В Заволжском районе установят четыре новогодних искусственных ели. У памятника Афанасию Никитину смонтируют светодиодную конструкцию "подарок с бантом", а в сквере на площади Конституции засияет светодиодами "медведь с подарком". Светодиодные конструкции будут в сквере на ул. Горького, в сквере на площади Мира и у администрации Заволжского района, на набережной Афанасия Никитина. На Петербургском шоссе установят светодиодный шар.