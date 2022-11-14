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НовостиОбщество14 ноября 2022 7:01

На новогодние украшения Заволжского и Московского районов Твери потратят почти 900 тысяч рублей

Лоты на новогоднее убранство районов опубликованы на сайте Госзакупок
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Новогоднюю Тверь украсят несколько новых светодиодных конструкций.

Новогоднюю Тверь украсят несколько новых светодиодных конструкций.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

На новогодние украшения власти Заволжского района Твери выделили 705 тысяч рублей, на украшения для Московского района выделено 154 тысячи рублей. Лоты опубликованы на сайте Госзакупок. В основном украсят эти районы светодиодными конструкциями и гирляндами. Отменять новогоднее украшение города, а на такие шаги в связи со сложившейся внешнеполитической ситуацией пошли в некоторых других регионах, тверские власти не стали.

В Московском районе установят праздничные ёлки в Химинституте, у ДК «Синтетик», у ДЦ «Мир». Празднично подсветят памятник Чернобыльцам на Смоленском переулке, там заработает светодиодный фонтан.

В Заволжском районе установят четыре новогодних искусственных ели. У памятника Афанасию Никитину смонтируют светодиодную конструкцию "подарок с бантом", а в сквере на площади Конституции засияет светодиодами "медведь с подарком". Светодиодные конструкции будут в сквере на ул. Горького, в сквере на площади Мира и у администрации Заволжского района, на набережной Афанасия Никитина. На Петербургском шоссе установят светодиодный шар.