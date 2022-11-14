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НовостиОбщество14 ноября 2022 6:57

В Тверской области по требованию прокуратуры восстановили сгнивший общественный колодец

Он находился в опасном аварийном состоянии, на что пожаловались жители
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
После вмешательства прокуратуры колодец привели в порядок.

После вмешательства прокуратуры колодец привели в порядок.

Фото: Виктория ТУШКОВА

Жительница Лихославля Тверской области обратилась в прокуратуру с жалобой на плохое состояние общественного колодца, располагающегося на Октябрьском переулке.

Проверка показала - колодец находится в аварийном состоянии: доски оголовка и крышка прогнили, были частично спилены. Безопасно пользоваться колодцем было нельзя.

Колодец находился в ведении местного МУПа, занимающегося водоснабжением в городе.

Прокурор района обратился с исковым заявлением в суд с требованием обязать муниципальное унитарное предприятие произвести ремонт колодца.

- Требования надзорного органа удовлетворены, решение суда исполнено, произведен ремонт оголовка колодца, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Тверской области.