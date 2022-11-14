В Тверской области по требованию прокуратуры восстановили сгнивший общественный колодец

После вмешательства прокуратуры колодец привели в порядок. Фото: Виктория ТУШКОВА

Жительница Лихославля Тверской области обратилась в прокуратуру с жалобой на плохое состояние общественного колодца, располагающегося на Октябрьском переулке.

Проверка показала - колодец находится в аварийном состоянии: доски оголовка и крышка прогнили, были частично спилены. Безопасно пользоваться колодцем было нельзя.

Колодец находился в ведении местного МУПа, занимающегося водоснабжением в городе.

Прокурор района обратился с исковым заявлением в суд с требованием обязать муниципальное унитарное предприятие произвести ремонт колодца.

- Требования надзорного органа удовлетворены, решение суда исполнено, произведен ремонт оголовка колодца, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Тверской области.