В Тверской области отменён жёлтый уровень погодной опасности, но холодает

Ближайшей ночью может выпасть снег. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Тверской области успокоился ветер, бушевавший на выходных. Напомним, в связи с непогодой в регионе был объявлен жёлтый уровень погодной опасности.

Утром 14 ноября Гидрометцентр снял предупреждение. Погода в регионе нормализовалась. По прогнозам сегодня, в понедельник, до +2 градусов днём, облачно с прояснениями и без осадков. Ветер 5-10 метров в секунду.

Ближайшей ночью возможен снег, в Твери -3, местами по региону до -8. Завтра, 14 ноября, зима заявит о себе. Дневная температура перейдёт в лёгкий минус. Днём тоже возможны осадки, преимущественно в виде снега.