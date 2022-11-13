В Тверской области смертность превышает рождаемость в 2,5 раза

Население региона продолжает сокращаться. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Данные о естественном движении населения Тверской области обновил Тверьстат. Согласно официальной статистике, с января по сентябрь 2022 года (то есть за три квартала) естественная убыль населения в регионе составила 10 042 человека.

Таким образом, смертность по-прежнему серьёзно превышает рождаемость. За указанный период в регионе родились 6675 младенцев. Умерли же в два с половиной раза больше человек - 16717. На тысячу человек населения в регионе умирали 18,2 человека, рождались - 7,3 человека.

Отметим, что число умерших у нас меньше, чем за тот же период 2021 года на 13,5%. Однако и число рождённых детей снизилось на 5,9%.

Жениться стали чаще: браков за три квартала 2022 года зарегистрировано 5940 (+9,5% по сравнению с тем же периодом 2021-го). Разводятся тоже чуть чаще. С января по сентябрь развелось 4157 пар (+0,5%).