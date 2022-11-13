В Твери сильным ветром на дорогу повалило дерево

Дерево перегородило дорогу во Дворе Пролетарки. Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Lenya Gromov

13 ноября днём в Пролетарском районе Твери сильным ветром повалило дерево. Оно перегородило дорогу близ механического завода во Дворе Пролетарки.

О происшествии сообщили очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь".

Напомним, 12 и 13 ноября в регионе объявлен жёлтый уровень погодной опасности в связи с сильным ветром порывами до 17 м/с. Стихия уже привела к нескольким отключениям электричества в Твери и районах Тверской области. По прогнозам Гидрометцентра, такая метеоситуация сохранится как минимум до 9 утра понедельника 14 ноября.