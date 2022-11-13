Цены на бензин АИ-98 в Тверской области одни из самых высоких в ЦФО

По бензину марки АИ-92 и марки АИ-95 Тверская область находилась на 5-м и 13-м местах в ЦФО. Фото: Иван ВИСЛОВ

Среди 18-ти регионов Центрального федерального округа, по ценам на бензин (в среднем) Тверская область в октябре занимала 9 место. В среднем с начала года бензин в регионе подорожал на 2,2% (данные Тверьстата на октябрь 2022 года).

По бензину марки АИ-92 и марки АИ-95 Тверская область находилась на 5-м и 13-м местах в ЦФО соответственно. Бензин марки АИ-98 у нас один из самых дорогих – третье место по федеральному округу.

По отдельным маркам, цены на октябрь:

марка АИ-92 - 47,55 руб. за литр (+1,9% с начала года по состоянию на октябрь);

марка АИ-95 - 50,78 руб. за литр (+1,95% с начала года по состоянию на октябрь);

марка АИ-98 - 62,38 руб. за литр (+5,52% с начала года по состоянию на октябрь).

По ценам на дизельное топливо Тверская область в октябре также вошла в первую тройку, заняв 3-е место в ЦФО. Дизтопливо в регионе стоит в среднем 54,32 руб. за литр (+3,58%).

По ценам на газовое моторное топливо - 14-е место в ЦФО. Цена в среднем 19,03 руб. за литр (-39,21%).