Около посёлка Кулицкий Мох под Тверью обнаружен очаг тления торфа

К ликвидации тления торфа были привлечены 7 человек и 2 единицы техники. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

13 ноября в районе посёлка Кулицкий Мох Калининского района был обнаружет очаг тления торфа. Информация об этом поступила в МЧС.

Как сообщает пресс-служб Главного управления МЧС по тверской области, угрозы населённому пункту и объектам инфраструктуры нет. Пожарные в 12:30 локализовали очаг, а в 13:58 ликвидировали его.

К ликвидации тления торфа были привлечены 7 человек и 2 единицы техники (в том числе от МЧС России – 4 человека, 1 единица техники).

Спасатели напоминают, что в лесу запрещено пользоваться открытым огнём, бросать горящие окурки, спички, оставлять стёкла или бутылки, выжигать траву.

В случае возникновения ЧС, звоните по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Тверской области: 8 (4822) 39-99-99.