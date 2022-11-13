Около посёлка Кулицкий Мох под Тверью обнаружен очаг тления торфа

К ликвидации тления торфа были привлечены 7 человек и 2 единицы техники.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
13 ноября в районе посёлка Кулицкий Мох Калининского района был обнаружет очаг тления торфа. Информация об этом поступила в МЧС.
Как сообщает пресс-служб Главного управления МЧС по тверской области, угрозы населённому пункту и объектам инфраструктуры нет. Пожарные в 12:30 локализовали очаг, а в 13:58 ликвидировали его.
К ликвидации тления торфа были привлечены 7 человек и 2 единицы техники (в том числе от МЧС России – 4 человека, 1 единица техники).
Спасатели напоминают, что в лесу запрещено пользоваться открытым огнём, бросать горящие окурки, спички, оставлять стёкла или бутылки, выжигать траву.
В случае возникновения ЧС, звоните по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Тверской области: 8 (4822) 39-99-99.