Продукты в Тверской области с начала года подорожали на 9,8%

Выросли цены на рыбу и мясо, творог, фрукты, макароны, крупы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области с начала 2022 года продукты в среднем подорожали на 9,8% - таковы данные Тверьстата (по состоянию на октябрь).

По отдельным категориям изменение цен следующее.

Подорожали:

на 15,2 – 27,6% – фрукты и цитрусовые, рыбопродукты, молоко, мясные консервы, общественное питание, сахарный песок, сыр, кондитерские изделия, кофе, овощные консервы, чай, какао, безалкогольные напитки, фруктово-ягодные консервы;

на 2,7 – 12,9% – мясо, птица, мука, творог, мороженое, макаронные изделия, алкогольные напитки, колбасные изделия, сметана, хлеб и хлебобулочные изделия, крупы и бобовые, масло и жиры.

Подешевели:

на 41,3% – картофель;

на 20,1% – овощи;

на 9,5% – яйца.