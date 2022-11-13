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НовостиПроисшествия13 ноября 2022 9:31

Дачного вора-рецидивиста задержали в Твери

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Вор унёс с дачного участка садовый инвентарь и предметы быта.

Вор унёс с дачного участка садовый инвентарь и предметы быта.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тверские оперативники задержали дачного вора, который ранее уже привлекался к ответственности за кражи из дачных домов. В очередной раз злоумышленник обворовал дачу в посёлке Химинститута.

С заявлением в полицию обратился хозяин участка, житель Твери. Он обнаружил пропажу дачного инвентаря и предметов была на общую сумму в 36 тысяч рублей.

- Сотрудники уголовного розыска полиции города в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что кражу совершил неработающий ранее судимый за имущественные преступления житель Твери 1979 года рождения, - рассказали подробности в пресс-службе Управления МВД по Тверской области.

Подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что похищенные вещи продал, а вырученные деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи — до пяти лет лишения свободы.