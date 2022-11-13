Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье13 ноября 2022 8:54

На утро 13 ноября коронавирусом заболели ещё 25 человек в Тверской области

Никого госпитализировать за сутки не пришлось
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
В Твери зарегистрировано восемь новых случаев ковида.

В Твери зарегистрировано восемь новых случаев ковида.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По состоянию на утро 13 ноября в Тверской области зарегистрировано ещё 25 новых случаев коронавируса. За последние сутки никто из заболевших госпитализирован не был.

С начала пандемии статистика COVID-19 в регионе следующая:

178 797 случаев выявлено (+25 за последние сутки );

175 039 человек выздоровели (+41 за последние сутки);

2 770 человек умерли (0 за последние сутки).

В Твери всего подтверждено 61 142 случаев ковида (+8 за сутки). Карту распространения коронавируса в Тверской области смотрите ниже:

Коронавирус в Тверской области на 13 ноября 2022 года.

Коронавирус в Тверской области на 13 ноября 2022 года.

Фото: ПТО

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 374 858, в том числе за последние сутки – 2521.