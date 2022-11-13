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НовостиОбщество13 ноября 2022 8:09

Жёлтый уровень погодной опасности в связи с ветром сохраняется в Тверской области

В регионе фиксируют ветер до 17 м/с
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Будьте осторожны.

Будьте осторожны.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Тверской области сохраняется жёлтый уровень погодной опасности в связи с сильным порывистым ветром. По данным Гидрометцентра РФ, порывы достигают 17 м/с (или 61 км/ч).

По шкале Бофорта это верхняя граница крепкого ветра, способного гнуть стволы деревьев. Ещё чуть более сильные порывы могут ломать весьма крепкие сучья или валить слабые деревья.

Из-за ветреной погоды возможны перебои с электричеством. Аварийные отключения уже фиксировались вечером 12 ноября.

Информацию о ходе восстановления электроснабжения в регионе можно получить на бесплатной прямой линии «Россети Центр» – 8-800-220-0-220.