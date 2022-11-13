Жители Тверской области остались без света из-за сильного ветра

Причиной перебоев со светом стал сильный ветер. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вечером 12 ноября в ряде районов Тверской области прошли частичные отключения электричества. Причиной перебоев со светом стал сильный ветер. По данным Гидрометцентра, порывы ветра в регионе достигают 17 метров в секунду (61км/ч).

Сильный ветер по прогнозам сохранится как минимум до 9 утра понедельника, 14 ноября. Обстановка находится на контроле Главного управления МЧС России по Тверской области.

Отключения фиксировались также в Твери. Вечером 12 ноября света не было в некоторых домах на улице Бебеля (Центральный район). Энергетики устранили аварию в течение часа.

Если у вас нет света, информацию о ходе восстановления электроснабжения в регионе можно получить на бесплатной прямой линии «Россети Центр» – 8-800-220-0-220.