Жительница Тверской области решила стать "инвестором" и лишилась 500 тысяч рублей

Не переходите по подозрительным ссылкам и не верьте обещаниям мгновенной прибыли! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Ржева Тверской области соблазнилась на предложение стать инвестором и потеряла свои накопления - 500 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба Управления МВД по Тверской области, потерпевшей позвонил некий мужчина, представился сотрудником брокерской компании и предложил вложиться в инвестиционные проекты.

Пройдя по предложенной ссылке, женщина зарегистрировалась в специальной программе и внесла свои персональные данные, после чего стала общаться посредством различных приложений с «менеджерами» компании.

В течение нескольких недель она отправила мошенникам 500 000 рублей. Подозрения возникли лишь тогда, когда женщина не смогла вывести денежные средства. Тогда она и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

- Проявляйте бдительность и воздержитесь от участия в инвестиционных проектах, обещающих мгновенное улучшение финансовых вопросов, - советуют в полиции.