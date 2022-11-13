Собака напала на 15-летнюю девочку городе Нелидово Тверской области

Правоохранители дадут оценку деятельности уполномоченных организаций по обращению с безнадзорными животными. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В городе Нелидово Тверской области на 15-летнюю девочку напала собака. Инцидент произошёл на улице Ржевской 12 ноября около 16:00.

У девочки покусаны рука и лицо. Она сама дошла до дома, где всё рассказала родителям, которые обратились в правоохранительные органы. Девочку отвезли в Нелидовскую ЦРБ, где медики оказали ей помощь.

Проверку по факту нападения собаки на девочку проводят прокуратура и СКР. В ходе проверок, в том числе, будет дана оценка деятельности уполномоченных организаций по обращению с безнадзорными животными.