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НовостиПроисшествия13 ноября 2022 6:38

Собака напала на 15-летнюю девочку городе Нелидово Тверской области

Помощь девочке оказывали медики
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Правоохранители дадут оценку деятельности уполномоченных организаций по обращению с безнадзорными животными.

Правоохранители дадут оценку деятельности уполномоченных организаций по обращению с безнадзорными животными.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В городе Нелидово Тверской области на 15-летнюю девочку напала собака. Инцидент произошёл на улице Ржевской 12 ноября около 16:00.

У девочки покусаны рука и лицо. Она сама дошла до дома, где всё рассказала родителям, которые обратились в правоохранительные органы. Девочку отвезли в Нелидовскую ЦРБ, где медики оказали ей помощь.

Проверку по факту нападения собаки на девочку проводят прокуратура и СКР. В ходе проверок, в том числе, будет дана оценка деятельности уполномоченных организаций по обращению с безнадзорными животными.