Прощание с Вячеславом Воробьёвым состоится 15 ноября в Воскресенском кафедральном соборе Твери

Панихида начнётся в 11:00. Фото: Виктория ТУШКОВА

Прощание с профессором Вячеславом Воробьёвым состоится во вторник, 15 ноября, в Воскресенском кафедральном соборе Твери (Баррикадная, 1). Начало панихиды в 11:00, об этом сообщают близкие Вячеслава Михайловича.

Доктор культурологии, доктор географических наук, кандидат исторических наук, профессор, доцент филиала Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина, почётный работник высшего профессионального образования РФ Вячеслав Михайлович Воробьёв ушёл из жизни 12 ноября. Ему было 72 года.

Вячеслав Михайлович Воробьёв, 26 июня 1950 года - 12 ноября 2022 года. Фото: ПТО

С уходом Вячеслава Воробьёва наука понесла невосполнимую утрату. По инициативе Вячеслава Воробьёва было воссоздано Тверское областное краеведческое общество, он возглавил первую в России кафедру краеведения в Тверском областном институте усовершенствования учителей. Являлся автором более 30 опубликованных научных работ по вопросам археологии, научным консультантом энциклопедического справочника «Тверская область», членом редколлегии 10-томной издательской серии «Тверской край в XX веке», подготовил и издал пять учебных пособий для учителей и студентов по тверской топонимике и антропонимии. Вячеславом Михайловичем была сформирована компьютерная база данных по церковной географии тверской земли. Одним из проектов Вячеслава Воробьёва стало издание школьного учебника «История Тверского края».

Соболезнования в связи с уходом Вячеслава Воробьёва выразили губернатор Игорь Руденя, областное Законодательное собрание и митрополит Амвросий.

-Почивший Вячеслав Михайлович был верующим человеком, а значит, ныне он даёт достойный ответ перед Богом за всё то добро, что он успел сделать при жизни, за открытия, за воспитание учеников и помощь Церкви Божией. Молюсь вместе с вами об упокоении новопреставленного раба Божиего Вячеслава и верю, что Господь удостоит его участи в Царствии Небесном, - говорится в соболезнованиях от тверского Владыки.