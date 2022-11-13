Жителям Тверской области предлагают принять участие во Всероссийском диктанте по энергосбережению

Диктант пройдёт онлайн, в три этапа. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Жители Тверской области смогут принять участие во Всероссийском диктанте по энергосбережению в сфере жилищно-коммунального хозяйства «Е–Диктант». Чтобы написать диктант, нужно зарегистрироваться на его сайте.

Как сообщают организаторы, «Е–Диктант» — это интерактивный онлайн-тест, содержащий вопросы разного формата по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере ЖКХ. Диктант проводится уже в третий раз и помогает не только проверить свои знания в этой области, но несёт и прикладную пользу - учит, как грамотно потреблять энергетические ресурсы и экономить семейный бюджет.

Проводится диктант в 3 этапа:

- информационно-обучающий этап с 20 октября по 20 ноября;

- отборочный тур с 21 ноября по 9 декабря;

- финальный тур 10 декабря.

Организатор Диктанта: Фонд содействия реформированию ЖКХ.