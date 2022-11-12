На Кой в Тверскую область, где проходят Куницынские чтения

Рисунок Куницына, сделанный лицеистом, поэтом Алексеем Илличевским

Сегодня, 12 ноября, в селе Кой, Сонковского района Тверской области, проходят ХI Межрегиональные Куницынские чтения. В этом году они посвящены тверскому окружению великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

В селе Кой в 1783 году родился Александр Петрович Куницын, русский юрист, профессор, действительный статский советник.

В Царскосельском лицее он преподавал нравственные, политические и юридические науки.

Пушкин в «Лицейской годовщине 19 октября 1825 г.» написал об Александре Петровиче:

Куницыну дань сердца и вина! Он создал нас, он воспитал наш пламень, Поставлен им краеугольный камень, Им чистая лампада возжена…