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НовостиЗвезды12 ноября 2022 9:22

На Кой в Тверскую область, где проходят Куницынские чтения

В этом году они посвящены тверскому окружения Пушкина
Олег ХАДАЕВ
Рисунок Куницына, сделанный лицеистом, поэтом Алексеем Илличевским

Рисунок Куницына, сделанный лицеистом, поэтом Алексеем Илличевским

Сегодня, 12 ноября, в селе Кой, Сонковского района Тверской области, проходят ХI Межрегиональные Куницынские чтения. В этом году они посвящены тверскому окружению великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

В селе Кой в 1783 году родился Александр Петрович Куницын, русский юрист, профессор, действительный статский советник.

В Царскосельском лицее он преподавал нравственные, политические и юридические науки.

Пушкин в «Лицейской годовщине 19 октября 1825 г.» написал об Александре Петровиче:

Куницыну дань сердца и вина! Он создал нас, он воспитал наш пламень, Поставлен им краеугольный камень, Им чистая лампада возжена…