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НовостиПроисшествия12 ноября 2022 8:22

В Торжке задержан вор двух велосипедов

41-летний ранее судимый безработный готовится пойти по этапу
Олег ХАДАЕВ
Велосипедисты должны помнить, что тросики не являются защитой для длительного хранения велосипедов.

Велосипедисты должны помнить, что тросики не являются защитой для длительного хранения велосипедов.

Фото: Олег ХАДАЕВ

В полицию Торжка обратилась местная жительница. На лестничной площадке многоквартирного дома она не обнаружила свои велосипеды, в количестве двух штук, которые были пристёгнуты тросом.

Полицейские на месте установили, что вор перекусил трос с помощью специального инструмента. Ущёрб владелица оценила в 12000 рублей.

Полицейским удалось установить велоугонщика. Им оказался 41-летний безработный и ранее судимый местный житель. Велосипеды продать он не успел и они возвращены владелице.

Вору грозит срок и следование к месту отбывания наказания этапом.