В Торжке задержан вор двух велосипедов

Велосипедисты должны помнить, что тросики не являются защитой для длительного хранения велосипедов. Фото: Олег ХАДАЕВ

В полицию Торжка обратилась местная жительница. На лестничной площадке многоквартирного дома она не обнаружила свои велосипеды, в количестве двух штук, которые были пристёгнуты тросом.

Полицейские на месте установили, что вор перекусил трос с помощью специального инструмента. Ущёрб владелица оценила в 12000 рублей.

Полицейским удалось установить велоугонщика. Им оказался 41-летний безработный и ранее судимый местный житель. Велосипеды продать он не успел и они возвращены владелице.

Вору грозит срок и следование к месту отбывания наказания этапом.