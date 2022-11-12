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НовостиЗвезды12 ноября 2022 6:45

В Твери проходит конкурс любительских фильмов «Земля Тверская»

В этом году он собрал кинолюбителей в 55-й раз
Олег ХАДАЕВ
Дом народного творчества. Фото: vk.com/odnttver

Дом народного творчества. Фото: vk.com/odnttver

С 12 до 13 ноября в Твери Тверской областной Дом народного творчества проводит 55-й открытый областной конкурс любительских фильмов «Земля Тверская».

Само же тверское кинодвижение существует 60 лет, богато своими традициями и творческой летописью. За это время зрителю показаны более трех тысяч кино- и видеофильмов разных жанров — документальных, игровых, публицистических, анимационных. Сейчас в регионе работает более 90 творческих студий.

В конкурсе традиционно участвуют авторы разных возрастов.

Конкурсные мероприятия начинаются в 10:00 ежедневно. Зрители могут посетить просмотры бесплатно.

Адрес: Тверской областной Дом народного творчества (Тверь, пл. Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д. 3). 16+

Учредители и организаторы фестиваля – Правительство Тверской области, Комитет по делам культуры Тверской области, Тверской областной Дом народного творчества, органы управления культурой муниципальных образований Тверской области.