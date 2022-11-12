В Твери в библиотеке Горького пройдёт концерт творческой лаборатории

Библиотека Горького. Фото: Борис Михайлов

Сегодня, 12 ноября, в Тверской областной универсальной научной библиотеке им. А. М. Горького пройдёт концерт «Творческой лаборатории Натальи Петровой».

«Творческая лаборатория» – это концертное объединение больших и маленьких музыкантов руководителем, сценаристом, режиссёром, аранжировщиком, исполнителем и генератором всех творческих идей которого является кандидат искусствоведения, преподаватель высшей категории Детской школы искусств № 2 Наталья Николаевна Петрова.

В концерте прозвучат вокально-инструментальные сочинения русских и зарубежных композиторов разных жанров.

Начало в актовом зале в 16:00. Вход по читательскому билету. 6+