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НовостиПроисшествия11 ноября 2022 15:44

В Твери эвакуировали ТЦ "Олимп"

Правоохранительные органы проводят проверку информации о возможном преступлении
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
ТЦ Олимп в Твери эвакуировали, полиция проводит проверку.

ТЦ Олимп в Твери эвакуировали, полиция проводит проверку.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Вечером 11 ноября в Центральном районе Твери эвакуировали торговый центр "Олимп". Как сообщили "КП"-Тверь" в пресс-службе Управления МВД по Тверской области, правоохранительные органы проводят проверочные мероприятия в связи с информацией о возможном преступлении.

Жителей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и не распространять недостоверную информацию в СМИ и сети Интернет. За это предусмотрены административная или уголовная ответственность, напоминают в полиции.

Телефоны доверия в Твери:

Главк МЧС - 39 99 99;

Региональное УМВД - 32-95-52;

Управление ФСБ - 77-74-41.