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НовостиЭкономика11 ноября 2022 15:26

В правительстве Тверской области утвердили планировку «Боровлево-3»

Там планируется разместить 19 новых производств
Алексей АНДРЕЕВ
В областном правительстве прошло заседание президиума.

В областном правительстве прошло заседание президиума.

Фото: ПТО

Планировка «Боровлево-3» стала главной темой заседания президиума областного правительства. Его 11 ноября провел губернатор Игорь Руденя.

Итак, утверждена документация по планировке территории инновационно-промышленного парка «Боровлево-3». Его общая площадь составит 82 га. Там планируется разместить 19 новых производств, создать свыше 2700 рабочих мест.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, предполагаемый объем инвестиционных вложений в открытие предприятий в «Боровлево-3» - около 10 млрд рублей.