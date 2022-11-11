В правительстве Тверской области утвердили планировку «Боровлево-3»

В областном правительстве прошло заседание президиума. Фото: ПТО

Планировка «Боровлево-3» стала главной темой заседания президиума областного правительства. Его 11 ноября провел губернатор Игорь Руденя.

Итак, утверждена документация по планировке территории инновационно-промышленного парка «Боровлево-3». Его общая площадь составит 82 га. Там планируется разместить 19 новых производств, создать свыше 2700 рабочих мест.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, предполагаемый объем инвестиционных вложений в открытие предприятий в «Боровлево-3» - около 10 млрд рублей.