В выходные дни в Твери пройдет областной фестиваль любительских фильмов

Приходите на просмотры любительского кинофестиваля.

12 - 13 ноября в Доме народного творчества (пл. Михаила Тверского, д. 3) в центре столицы региона состоится 55-й открытый областной фестиваль любительских фильмов «Земля Тверская».

Это крупный форум, смотр состояния кинолюбительства в Тверском крае. Он всегда собирает большое количество участников.

В этом году он еще и приурочен к 60-летию тверского кинолюбительского движения. За эти годы было создано более трех тысяч кино- и видеофильмов разных жанров — документальных, игровых, публицистических, анимационных. Сейчас в регионе насчитывается более 90 киновидеостудий.

Свои киноработы на фестивале планируют предоставить видеостудии и авторы из 11-ти муниципальных образований Тверской области, а также из Ленинградской области, Республики Коми, Пермского края.

Программа фестиваля

12 ноября:

10:00 - 10:20 - церемония открытия конкурса;

10:20 - 18:00 - просмотр конкурсной программы.

13 ноября:

10:00 - 12:00 - просмотр внеконкурсной программы фильмов;

12:00 - 13:00 мастер-класс, открытое обсуждение фильмов-участников членами жюри;

14:00 - закрытие конкурса, награждение победителей.

Вход свободный.

Возрастное ограничение: 6+