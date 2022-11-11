В выходные дни в Твери пройдет областной фестиваль любительских фильмов

Приходите на просмотры любительского кинофестиваля.
12 - 13 ноября в Доме народного творчества (пл. Михаила Тверского, д. 3) в центре столицы региона состоится 55-й открытый областной фестиваль любительских фильмов «Земля Тверская».
Это крупный форум, смотр состояния кинолюбительства в Тверском крае. Он всегда собирает большое количество участников.
В этом году он еще и приурочен к 60-летию тверского кинолюбительского движения. За эти годы было создано более трех тысяч кино- и видеофильмов разных жанров — документальных, игровых, публицистических, анимационных. Сейчас в регионе насчитывается более 90 киновидеостудий.
Свои киноработы на фестивале планируют предоставить видеостудии и авторы из 11-ти муниципальных образований Тверской области, а также из Ленинградской области, Республики Коми, Пермского края.
Программа фестиваля
12 ноября:
10:00 - 10:20 - церемония открытия конкурса;
10:20 - 18:00 - просмотр конкурсной программы.
13 ноября:
10:00 - 12:00 - просмотр внеконкурсной программы фильмов;
12:00 - 13:00 мастер-класс, открытое обсуждение фильмов-участников членами жюри;
14:00 - закрытие конкурса, награждение победителей.
Вход свободный.
Возрастное ограничение: 6+