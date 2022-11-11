В Тверской области трое мужчин украли с пилорамы дорогое оборудование, чтобы сдать на металлолом

До пункта приёма металла злоумышленники добраться не успели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Зубцовском районе Тверской области неизвестные обокради пилораму. Как сообщил полицейским сотрудник предприятия, с пилорамы пропал электродвигатель для движения пильной ленты стоимостью 164 тысячи рублей.

Изъяв улики на месте преступления и поговорив с очевидцами, полицейские установили, что к совершению преступления причастны трое местных жителей - мужчины 59-ти, 41-го и 33-х лет.

Подозреваемых доставили в отделение, где они признались в краже и сообщили, что собирались сдать дорогое оборудование на металлолом.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщает пресс-служба Управления МВД по Тверской области.