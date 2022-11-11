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НовостиПроисшествия11 ноября 2022 13:27

В Тверской области трое мужчин украли с пилорамы дорогое оборудование, чтобы сдать на металлолом

Ущерб составил 164 тысячи рублей
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
До пункта приёма металла злоумышленники добраться не успели.

До пункта приёма металла злоумышленники добраться не успели.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Зубцовском районе Тверской области неизвестные обокради пилораму. Как сообщил полицейским сотрудник предприятия, с пилорамы пропал электродвигатель для движения пильной ленты стоимостью 164 тысячи рублей.

Изъяв улики на месте преступления и поговорив с очевидцами, полицейские установили, что к совершению преступления причастны трое местных жителей - мужчины 59-ти, 41-го и 33-х лет.

Подозреваемых доставили в отделение, где они признались в краже и сообщили, что собирались сдать дорогое оборудование на металлолом.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщает пресс-служба Управления МВД по Тверской области.