Многодетные семьи Тверской области с невысоким доходом получат поддержку на улучшение жилищных условий

Участники программы определятся по результатам конкурсного отбора, который продлится до 30 декабря. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Многодетные семьи с невысоким уровнем доходов, могут улучшить жилищные условия при региональной поддержке. До 1 декабря ведется прием заявок от муниципальных образований на получение областных субсидий для решения жилищного вопроса таких семей на 2023 год. Участники программы определятся по результатам конкурсного отбора, который продлится до 30 декабря.

По итогам конкурса муниципалитетам будет предоставлена субсидия из областной казны в размере 80% стоимости жилого помещения. Софинансирование местного бюджета составит 20% стоимости помещения. В региональном бюджете на эти цели в 2022 году предусмотрено более 40,3 млн рублей.

В 2022 году уже обеспечены жильем 22 многодетные семьи из 16 муниципальных образований Верхневолжья, такую статистику публикует пресс-служба правительства Тверской области. В 2021 году при содействии региона улучить жилищные условия смогли 24 семьи.