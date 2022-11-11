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НовостиОбщество11 ноября 2022 12:00

Жительнице Твери исполнилось 104 года

Долгожительницу поздравил глава региона
Алексей АНДРЕЕВ
Зинаида Александровна Косихина.

Зинаида Александровна Косихина.

Фото: ПТО

11 ноября исполнилось 104 года жительнице Твери, ветерану Великой Отечественной войны Зинаиде Александровне Косихиной.

Зинаида Александровна долгие годы работала учителем. Своей профессии она

была верна и в годы Великой Отечественной войны. Долгожительница родилась в Мордовской области, но судьба привела ее в Тверь.

Труженицу тыла поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Связав жизнь с высоким призванием учителя, вы прошли выдающийся путь трудового подвига, честного служения Отечеству, верности духовным и нравственным идеалам нашего народа. Ваш пример вдохновляет новые поколения наших граждан добиваться побед на благо нашей любимой Родины, - отмечено в поздравлении от главы региона.