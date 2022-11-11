Жительнице Твери исполнилось 104 года

Зинаида Александровна Косихина. Фото: ПТО

11 ноября исполнилось 104 года жительнице Твери, ветерану Великой Отечественной войны Зинаиде Александровне Косихиной.

Зинаида Александровна долгие годы работала учителем. Своей профессии она

была верна и в годы Великой Отечественной войны. Долгожительница родилась в Мордовской области, но судьба привела ее в Тверь.

Труженицу тыла поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Связав жизнь с высоким призванием учителя, вы прошли выдающийся путь трудового подвига, честного служения Отечеству, верности духовным и нравственным идеалам нашего народа. Ваш пример вдохновляет новые поколения наших граждан добиваться побед на благо нашей любимой Родины, - отмечено в поздравлении от главы региона.