В Тверской области заметно снизилось количество ипотек

В регионе стали меньше брать ипотеки. Фото: Алина ПЕТРОВА

Управление Росреестра по Тверской области на заседании коллегии подвело итоги работы за 9 месяцев этого года.

Всего в январе-сентябре в тверской Росеестр поступило 206,2 тыс. заявлений о кадастровом учёте и регистрации прав. Это на 12,5% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (235,7 тыс.).

При этом доля заявлений, поступивших электронном виде выросла на 7,3% и составила 48% от общего числа.

За девять месяцев отмечено снижение регистраций ипотек - на 19,4% по отношению к

2021-му.

Всего в январе-сентябре зафиксировано 10,9 тыс. ипотек жилых, нежилых объектов и

земельных участков. Из них почти 5 тыс. ипотек зарегистрировано в течение 24 часов в рамках реализации проекта «Электронная ипотека за 1 день». По госпрограммам по выдаче льготной и сельской ипотеки зарегистрировано 1262 и 66 регистраций соответственно.

- Снижение показателя по регистрации ипотек связано, прежде всего, с увеличением в конце 1 квартала 2022 года ставок по ипотеке и увеличением стоимости квартир, - прокомментировала заместитель руководителя областного Управления Росреестра Ирина Миронова.