В Тверской области на трассе М-10 "Газель" врезалась в фуру и загорелась

Газель врезалась в грузовик сзади и загорелась. Фото: УГИБДД по Тверской области.

11 ноября в Конаковском районе Тверской области, на 122-м километре трассы М-10 "Россия", произошло ДТП с участием грузовой "Газели" и фуры. Во время движения по трассе "Газель" врезалась сзади в грузовик "DAF", который остановился на красный сигнал светофора.

После удара "Газель" загорелась, кузов и прицеп автомобиля практически уничтожены огнём.

По информации областной Госавтоиснпекции, за рулём "Газели" был мужчина 1973 года рождения, водитель большегруза - мужчина 1954 года рождения, оба были трезвы.

Пострадал водитель Газели, он доставлен в Конаковскую ЦРБ с ушибом грудной клетки и левого коленного сустава.