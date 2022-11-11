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НовостиОбщество11 ноября 2022 9:05

В Тверской области 11 ноября коронавирусом заразились 24 человека

От COVID-19 за весь период пандемии скончались 2770 человек
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Вакцинация в регионе продолжается.

Вакцинация в регионе продолжается.

По данным на 11 ноября в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 24 человека. Пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 178 748 человек. 174 961 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 372 337, в том числе за последние сутки – 1982.

2770 человек скончались. За минувшие сутки никто не умер.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.