В Тверской области заведено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты на предприятии

Следователь ведет расследование. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В регионе гендиректор предприятия несколько месяцев не платила зарплату сотруднице. По данному факту заведено уголовное дело. Его расследует Вышневолоцкий межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области.

По версии следствия, руководительница предприятия частично не оплачивала труд одной из сотрудниц на протяжении трех месяцев и вовсе лишила зарплаты за май-июнь 2022 года.

Как сообщили в СУ СК РФ по Тверской области, в итоге предприятие задолжало сотруднице свыше 140 тысяч рублей.

У следствия имеются основания полагать, что руководительница организации действовала из из корыстной и личной заинтересованности, имея при этом возможность полностью оплатить труд сотрудницы.

В настоящее время следователем СКР устанавливается все обстоятельства совершённого преступления.