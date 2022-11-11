Установив приложение на телефон, жительница Твери потеряла 900 тысяч рублей

Не совершайте никаких финансовых операций по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Твери лишилась 900 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам.

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД по тверской области, злоумышленники действовали по стандартной схеме: женщине позвонил «сотрудник банка» и сообщил о попытке несанкционированного списания денег с её счетов. Мошенник посоветовал установить на телефон приложение удалённого доступа и выполнить ряд манипуляций, якобы, чтобы перевести деньги на безопасные счета. Следуя инструкциям звонившего, пострадавшая перевела накопления.

Звонок от «сотрудников банка» застал женщину врасплох, хоть она и была наслышана о видах телефонного мошенничества, отмечают полицейские.

- Ни в коем случае не совершайте никаких финансовых операций по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров, - призывают в УМВД. - А при получении пресловутого звонка от «сотрудника финансового учреждения», обратитесь в офис организации самостоятельно.