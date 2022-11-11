15-летний подросток украл смартфон у спящего пассажира поезда в Тверской области

Телефон юноша украл в поезде «Симферополь – Санкт- Петербург». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области в суд направлено уголовное дело подростка, укравшего телефон в поезде «Симферополь – Санкт- Петербург».

Как сообщили в пресс-службе Линейного отдела МВД на станции Тверь, 15-летний юноша, житель Бежецка, ехал в данном поезде. Выходя из состава в Твери, он увидел чужой смартфон, лежащий на столике в плацкартном купе. Хозяин телефона спал. Воспользовавшись этим, подросток умыкнул телефон.

Проснувшись и обнаружив пропажу, хозяин смартфона тут же обратился к транспортным полицейским. Подростка в скором времени задержали. Молодой человек отрицать вину не стал. Похищенное было изъято.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Оно будет слушаться в Пролетарском районном суде Твери.