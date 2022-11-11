За оскорбление соседки житель Тверской области поплатился штрафом

В отношении сквернослова было возбуждено дело об административном правонарушении. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Житель Бельского района, оскорбивший свою соседку, поплатился штрафом. Как сообщает Прокуратура Тверской области, мужчина, поссорившись с соседями, высказался нелицеприятно в адрес одной из женщин, причём, не единожды. Этим он унизил честь и достоинство соседки.

Прокурором в отношении сквернослова было возбуждено дело об административном правонарушении, по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Мужчине назначено наказание - штраф в размере 3 тыс. рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.