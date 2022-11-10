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НовостиОбщество10 ноября 2022 11:21

Карту преступности Тверской области за 10 месяцев 2022 года опубликовала прокуратура

Криминальной столицей региона стал Осташковский район
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Больше всего преступлений в расчёте на 1000 населения было совершено в Осташковском районе.

Больше всего преступлений в расчёте на 1000 населения было совершено в Осташковском районе.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратура Тверской области опубликовала карту преступности за 10 месяцев 2022 года (январь - октябрь). Специалисты ведомства посчитали количество преступлений (на тысячу человек населения), совершённых в районах Верхневолжья.

Самая неспокойная обстановка - в Осташковском районе. Там за октябрь было совершено 23,1 преступления на тысячу человек.

Второе место криминального рейтинга - у Ржевского района (18,5 преступления на тысячу населения). Третье - у Твери (17,6 преступления на тысячу населения).

Лучше всего дела с преступностью обстоят в Рамешковской районе (7,0 преступлений на тысячу населения). За ним следуют Весьегонский и Пеновский районы, где было зарегистрировано 7,8 и 9,2 преступления на тысячу населения соответственно.

Карта преступности за октябрь. Графика: Прокуратура Тверской области.

Карта преступности за октябрь. Графика: Прокуратура Тверской области.