Губернатор Игорь Руденя вручил награды сотрудникам УМВД Тверской области

Губернатор вручил награды сотрудникам органов внутренних дел Тверской области. Фото: ПТО

10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел, в областном Управлении МВД РФ в Твери были вручены награды. Поздравить полицейских приехал губернатор Игорь Руденя.

Перед церемонией награждения глава региона вместе с начальником областного Управления МВД РФ Сергеем Камышевым, председателем Законодательного Собрания региона Сергеем Голубевым и главным федеральным инспектором по Тверской области Игорем Жуковым возложили цветы к мемориалу у здания УМВД на площади Мира.

На возложении цветов к мемориалу у здания УМВД в Твери. Фото: ПТО

- Президент России Владимир Путин поставил ряд задач перед органами внутренних дел. Они являются важным направлением работы всего государственного аппарата. Прежде всего, это безопасность людей, поддержание общественного порядка, повышение устойчивости экономики, - сказал во время церемонии Игорь Руденя. – Для нашего региона особое значение имеют вопросы безопасности критически важных объектов, охрана порядка на улицах и дорогах. Самого пристального внимания требует защита наших предприятий от незаконных посягательств.

Как отметил Сергей Камышев, несмотря на работу в напряженных условиях контроль за оперативной обстановкой в Тверской области обеспечен в полной мере.

Указом Президента России за заслуги в поддержании законности и правопорядка, высокие личные показатели в служебной деятельности медалью «За отличие в охране общественного порядка» награжден заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска УМВД РФ по Тверской области Дмитрий Васильев.

Почетной грамотой губернатора Тверской области награждена старший инспектор отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД РФ по Тверской области Светлана Виноградова.

Благодарность губернатора объявлена начальнику отделения отдела организации тылового обеспечения УМВД РФ по Тверской области Евгению Дерюгину, старшему оперуполномоченному управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Тверской области Григорию Кожевникову, инспектору оперативного отдела УМВД РФ по Тверской области Роману Ломину.

Ряду служителей порядка также вручены нагрудные знаки «Почетный сотрудник МВД», медали «За доблесть в службе», «За боевое содружество», «За безупречную службу в Министерстве внутренних дел Российской Федерации», наградное оружие, почетные грамоты и благодарности МВД РФ.

Вручение наград. Фото: ПТО