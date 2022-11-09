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НовостиОбщество9 ноября 2022 13:59

В Тверской области простились с погибшим на Украине Александром Суховым

Траурная церемония прошла в Конаково - родном городе бойца
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Траурная церемония прошла в Конаково. Фото: VK/ Газета «ЗАРЯ» (Конаковский район)

Траурная церемония прошла в Конаково. Фото: VK/ Газета «ЗАРЯ» (Конаковский район)

8 ноября в ДК «Современник» города Конаково Тверской области состоялась церемония прощания с 28-летним Александром Суховым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает районная газета «Заря».

Александр закончил конаковскую школу №8, затем он поступил в Конаковский колледж.

«После начала проведения специальной военной операции он вызвался добровольцем, стоял на страже нашей национальной безопасности и отдал свою жизнь, выполняя боевые задачи» - пишет конаковское издание.

У Александра Сухова остались мaмa и сын.

У Александра Сухова остались мама и сын. Фото: VK/ Газета «ЗАРЯ» (Конаковский район)

У Александра Сухова остались мама и сын. Фото: VK/ Газета «ЗАРЯ» (Конаковский район)