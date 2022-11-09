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НовостиОбщество9 ноября 2022 13:39

В Тверской области открыт модернизированный центр занятости

Это произошло в Рамешках
Алексей АНДРЕЕВ
Центр занятости в Рамешках.

Центр занятости в Рамешках.

Фото: ПТО

В Верхневолжье по федеральному проекту «Содействие занятости» (входит в нацпроект «Демография») открыли обновленный центр занятости населения в Рамешках.

Под брендом «Работа России» создаются площадки, нацеленные на помощь в трудоустройстве с учетом бизнес-ситуации или индивидуальных жизненных обстоятельств людей.

В обновленных центрах ряд услуг можно получить дистанционно: это подача заявлений и перерегистрация, онлайн-консультации, дистанционное собеседование с работодателем и другие. Предусмотрена автоматизация таких процессов, как модерация резюме, формирование личного дела, расчет пособия и прочих.

Первым в Верхневолжье в 2021 году был модернизирован центр занятости населения в Твери.

Масштабные преобразования региональной службы занятости запланированы на 2023 год.

Внутри обновленного центра в Рамешках.

Внутри обновленного центра в Рамешках.

Фото: ПТО