В Тверской области открыт модернизированный центр занятости

Центр занятости в Рамешках.
Фото: ПТО
В Верхневолжье по федеральному проекту «Содействие занятости» (входит в нацпроект «Демография») открыли обновленный центр занятости населения в Рамешках.
Под брендом «Работа России» создаются площадки, нацеленные на помощь в трудоустройстве с учетом бизнес-ситуации или индивидуальных жизненных обстоятельств людей.
В обновленных центрах ряд услуг можно получить дистанционно: это подача заявлений и перерегистрация, онлайн-консультации, дистанционное собеседование с работодателем и другие. Предусмотрена автоматизация таких процессов, как модерация резюме, формирование личного дела, расчет пособия и прочих.
Первым в Верхневолжье в 2021 году был модернизирован центр занятости населения в Твери.
Масштабные преобразования региональной службы занятости запланированы на 2023 год.
Внутри обновленного центра в Рамешках.
Фото: ПТО