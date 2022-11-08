Группу мобилизованных из Твери отправили в тыловые районы зоны СВО

В Твери состоялась отправка мобилизованных военнослужащих на полигоны, находящиеся в тыловом районе зоны проведения спецоперации. Фото: Минобороны РФ

В Твери 7 ноября состоялась отправка мобилизованных на полигоны, в тыловых районах зоны проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отправили в зону спецоперации военнослужащих, подготовленных в Тверском пункте развертывания мобилизационных резервов, который расположен на базе учебного центра Военной академии воздушно-космической обороны им. Г.К. Жукова.

Это вторая официальная отправка мобилизованных, первая прошла в конце октября.

«Все убывающие военнослужащие с момента мобилизации до отправки проходили ежедневные 10-ти часовые занятия на полигонах в Тверской области. Многие из них уже имели навыки по своим военно-учетным специальностям, а также боевой опыт в локальных конфликтах» - говорится в сообщении военного ведомства.

Также сообщается, что подготовка личного состава велась опытными инструкторами и боевыми офицерами с учетом особенностей проведения СВО.

Все отправленные военнослужащие полностью экипированы: укомплектованы всесезонными комплектами полевого обмундирования, средствами бронезащиты, химзащиты, вооружением, а также обеспечены необходимыми документами. Им заведены банковские счета для получения денежного довольствия и региональных социальных выплат.