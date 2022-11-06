В страшной аварии в Тверской области погиб мужчина

Перед корейской машины всмятку. Фото: УГИБДД по Тверской области

Вечером 6 ноября на участке трассы на трассе "Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец" в Калязинском районе произошла авария с участием четырех машин, в результате которой один человек погиб.

Подробности ДТП сообщили в УГИБДД.

Мужчина (1961 года рождения) за рулем SsangYong Kyron по какой-то причине на скорости выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся сначала с машинами Škoda Kodiaq и Toyota Land Cruiser, а затем врезался в Volkswagen Touareg лоб в лоб.

Удар был страшный, водитель южнокорейской иномарки погиб на месте. В аварии пострадали его пассажирка (1964 года рождения) и супруги, ехавшие на немецкой машине.

О характере их травм не сообщается, но известно, что угрозы для жизни нет.