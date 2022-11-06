В Тверской области 6 ноября коронавирусом заразились 23 человека

В регионе фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 6 ноября в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 23 человек (из них пятеро - в Твери). Пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека.

Всего с начала пандемии в регионе официально подтверждено 178 639 случаев заболевания COVID-19.

174 830 заразившихся излечились от инфекции. 35 человек выздоровели за последние сутки. Один гражданин был госпитализирован.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 363 621, в том числе за последние сутки – 2 863.

2770 человек скончались. За минувшие сутки никто не умер.

Об этом сообщает областной оперштаб.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.